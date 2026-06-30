Adalet Bakanı Gürlek, Erdemli Belediye Başkanı Kara ve muhtarlarla bir araya geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve ilçenin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığındaki görüşmede, muhtarların görevinin önemine vurgu yaparak "Muhtar, devletin en temel direği." ifadesini kullandı.

Yargı süreçlerinin kısalması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Gürlek, muhtarların uzun süren kadastro mülkiyet davalarıyla ilgili sorularını cevapladı. Gürlek, e-Tebligat'a ilişkin yasal düzenlemeyi hatırlatıp, bu davalarda tebligat ile ilgili sıkıntıların olduğunu belirterek, kadastro davalarının uzamasıyla ilgili bir birim kurduklarını anımsattı. Bakan Gürlek, uzayan davaların çabuklaştırılmasına ilişkin süreçleri takip ettiklerini bildirdi.

Tebligatla ilgili sıkıntılara vurgu yapan Gürlek, "Burada tebligatla ilgili bir sıkıntı var. Onunla ilgili de e-Tebligat yasasını düzenledik, çıktı. İnşallah Allah'ın izniyle bu süreler kısalacak." diye konuştu.

Bilirkişilik uygulamalarıyla ilgili soru üzerine Gürlek, "Bilirkişilikle ilgili de düzenlemeler var. 12. Paket'te Meclis'e gelecek." yanıtını verdi.