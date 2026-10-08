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Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'daki Adalet Zirvesi'nde mevkidaşlarıyla görüştü

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nin açılışını yaptı. Gürlek, zirve kapsamında mevkidaşlarıyla görüşerek adalet alanındaki iş birliğini değerlendirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uluslararası Adalet Zirvesi kapsamında, Pakistan, Suriye, Somali, Gürcistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşlarıyla görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, "Adaletin Geleceği: İnsanlık İçin Ortak Sorumluluk" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Gürlek, açılışın ardından Pakistan Hukuk ve Adalet Devlet Bakanı Aqeel Malik, Suriye Adalet Bakanı Mazhar Al-Wais, Somali Adalet Bakanı Hassan Moailim Mohamud Sheikh Ali, Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Bakanı, Adalet Bakanı ve Devlet Mühürlerinin Koruyucusu Guillaume Ngefa Atondoko Andali, Libya Adalet Bakanı Halime İbrahim Abdurrahman, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Jeton Shasivari ve heyetleriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde, adalet alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları değerlendirildi.

Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ömer Serdar Atabey ile Personel Genel Müdürü Cahit Cihad Sarı da görüşmelerde hazır bulundu.

Kaynak: AA
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