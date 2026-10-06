Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon soruşturmaları) Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Hukuk çerçevesinde sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon soruşturmaları) Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Hukuk çerçevesinde sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız"
Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon soruşturmaları) Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Hukuk çerçevesinde sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız"
Kaynak: AA