Haberler

Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon iade hesabı) Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon iade hesabı) Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor"

Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon iade hesabı) Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor"

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar

Türkler valizleri topladı! O ülkeyi akın akın terk ediyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar

İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Moda devi Bryn Walker'ın kurucusu ve eşi evlerinde ölü bulundu

Kriptoda büyük kayıp, ardından iki ölüm! Modacı çiftin hazin sonu
Kendi memleketinden Montella'ya kötü haber: Başı dertte

"Başı dertte" diyerek kötü haberi duyurdular!

Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...

Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...
Önce bordo bere, şimdi nişan! Kadirov'a ödül üstüne ödül

Çeçen lider Kadirov'a bir sürpriz daha
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu

Yaptığı vurgunu iade eden Fatma Betül Sayan Kaya'ya kötü haber