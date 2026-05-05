Adalet Bakanı Gürlek Duyurdu: 8 İlde Eş Zamanlı Sanal Kumar ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu

(ANKARA) – Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL'lik yasa dışı para trafiğini yöneten suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal kumar ve yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, "Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir merkezli olmak üzere 8 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, operasyon kapsamında yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL'lik "kirli para" trafiğini yöneten suç örgütünün hedef alındığını bildirdi. Gürlek, söz konusu operasyona ilişkin "suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında, yasa dışı bahis ve kumarın toplumsal etkilerine dikkati çeken Gürlek, "Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eşgüdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir" dedi.

Gürlek, operasyonu koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İçişleri Bakanlığı yetkililerini ve polis teşkilatını tebrik ederek, "Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA