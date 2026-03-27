Bakan Gürlek'ten İstanbul'da cezaevi nakil araçlarının karıştığı kazada yaralananlara "geçmiş olsun" mesajı Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gürlek, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Metris 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne hükümlü ve tutuklu sevki gerçekleştiren 4 ring aracının, seyir halindeyken trafik kazası yaptığı haberini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Bakan Gürlek, "Kaza sonucu 6 jandarma personelimiz ile 9 hükümlü ve tutukluda hafif şekilde yaralanma meydana gelmiş olup, yaralıların hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Hastanede tedavi gören yaralılara acil şifalar diliyor, kazadan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.