Adalet ve Çalışma Bakanları İşbirliğini Değerlendirdi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile biraraya geldi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile biraraya geldi.
Bakan Gürlek, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Çalışma hayatının güçlendirilmesine yönelik Bakanlıklarımız arasındaki işbirliğini değerlendirdik. Sayın Bakanımıza nazik ziyareti için teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA