Aym Başkanı Özkaya'dan Adalet Bakanı Gürlek'e Ziyaret

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve heyetini makamında kabul etti. Gürlek, ziyaret için teşekkür etti.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Kadir Özkaya ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Sayın Kadir Özkaya ve heyetine güzel temennileri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

