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Adalet Bakanı Gürlek, Adana'da şehit ailesini ziyaret etti

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana'da şehit Özkan Altınok'un ailesini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana'da şehit Özkan Altınok'un ailesini ziyaret etti.

Gürlek, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Adana'da, 2016 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen Piyade Er Özkan Altınok'un ailesine ziyarette bulundu.

Aileyle sohbet eden Gürlek, beraberindeki protokol üyeleriyle şehit Altınok için dua etti.

Gürlek, şehit ailesini ziyaret ettikten sonra sokakta ?bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bazı esnafları dükkanlarında ziyaret eden Gürlek, kendisine kahve ikramında bulunan esnafla sohbet etti.

Kaynak: AA
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