Haberler

Adalet Bakanı: 140 yeni mahkeme kuruluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı sunulması ile mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla 140 yeni mahkeme kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı sunulması ile mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla 140 yeni mahkeme kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatında yeni mahkemelerin kurulmasına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ulaştırılması için toplam 140 yeni mahkeme kurulacağını duyurdu.

Gürlek'in açıklamasına göre; 1 ağır ceza mahkemesi, 1 çocuk ağır ceza mahkemesi, 3 çocuk mahkemesi, 46 asliye ceza mahkemesi, 1 sulh ceza hakimliği ve 4 infaz hakimliği kurulacak.

Ayrıca 36 asliye hukuk mahkemesi, 1 sulh hukuk mahkemesi, 5 asliye ticaret mahkemesi, 2 aile mahkemesi, 24 iş mahkemesi ve 16 tüketici mahkemesinin de kurulmasına karar verildi.

Toplam 140 yeni mahkemenin kurulacağını belirten Gürlek, bu adımla yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasının ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Gürlek, "Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Gürlek isim isim açıkladı! 140 yeni mahkeme kuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı

Şahane! Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle rekor kırdı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin

Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin
Otobüs durağındaki bankta ölü bulundu

Adliye önünde korkunç olay! Otobüs durağına gelenler fark etti
Bölüm başkanı 'Diplomanızı vermiyorum' dedi, salon karıştı

Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı vuran saldırgan yakalandı

Polat çiftinin korumasının öldüğü saldırıda yeni gelişme