Adalet Bakanı: 140 yeni mahkeme kuruluyor

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı sunulması ile mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla 140 yeni mahkeme kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatında yeni mahkemelerin kurulmasına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ulaştırılması için toplam 140 yeni mahkeme kurulacağını duyurdu.

Gürlek'in açıklamasına göre; 1 ağır ceza mahkemesi, 1 çocuk ağır ceza mahkemesi, 3 çocuk mahkemesi, 46 asliye ceza mahkemesi, 1 sulh ceza hakimliği ve 4 infaz hakimliği kurulacak.

Ayrıca 36 asliye hukuk mahkemesi, 1 sulh hukuk mahkemesi, 5 asliye ticaret mahkemesi, 2 aile mahkemesi, 24 iş mahkemesi ve 16 tüketici mahkemesinin de kurulmasına karar verildi.

Toplam 140 yeni mahkemenin kurulacağını belirten Gürlek, bu adımla yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasının ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Gürlek, "Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA