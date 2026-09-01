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Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Eskişehir Valisi'ni ziyaret etti

Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Eskişehir Valisi'ni ziyaret etti
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Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, adli hizmetler ve kurumlar arası işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu. Vali Yılmaz, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erdinç Yılmaz tarafından karşılanan Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyarette, kentte yürütülen adli hizmetler, kurumlar arası işbirliği ve devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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