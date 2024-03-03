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Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'i ziyaret etti

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Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, AK Parti Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Can, hükümetin Kırıkkale ve ilçelerine hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, AK Parti Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Özçelik'in seçim koordinasyon merkezinde partililerle bir araya gelen Can, hükümeti temsilen ellerinden geldiğince Kırıkkale ve ilçeleri ile tüm ülkeye hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

İlçeleri geliştirmek için çalıştıklarını aktaran Can, "Üzerimize ne düşüyorsa emrinizdeyiz, olmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımıza yaşanabilir bir Karakeçili bırakabilmemiz için daha çok gayret ve hizmet etmemiz lazım. Burada sizlerin takdiri çok önemli. Önemli olan Karakeçili." dedi.

Ziyarete, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve İl Başkanı Engin Pehlivanlı da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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