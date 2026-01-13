Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1) BAKAN YARDIMCISI RAMAZAN CAN'IN KAYINVALİDESİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın kayınvalidesi Nevin Kahraman, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle dün Kırıkkale'de hayatını kaybetti. Kahraman için Nokta Camisi'nde bugün öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakan Yardımcıları Mehmet Yılmaz, Niyazi Acar ve Hurşit Yıldırım, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1'inci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin yanı sıra Nevin Kahraman'ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Kahraman'ın cenazesi, İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yenimahalle Mezarlığı'ndaki aile kabrine defnedildi.