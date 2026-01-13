Haberler

Adalet Bakan Yardımcısı Can'ın vefat eden kayınvalidesinin cenazesi Kırıkkale'de toprağa verildi
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın vefat eden kayınvalidesi Nevin Kahraman için yapılan cenaze töreni Kırıkkale'de gerçekleşti. Törene çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın vefat eden kayınvalidesinin cenazesi, Kırıkkale'de defnedildi.

Can'ın, rahatsızlığı nedeniyle dün hayatını kaybeden kayınvalidesi Nevin Kahraman (72) için Nokta Camisi'nde tören düzenlendi.

Kahraman'ın naaşı, İl Müftüsü Mustafa Topal'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Yenimahalle Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Can'ın yanı sıra Kahraman'ın ailesi ve yakınları, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakan yardımcıları Mehmet Yılmaz, Niyazi Acar ve Hurşit Yıldırım, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Uzelli, eski milletvekilleri, bürokratlar ve il protokolü katıldı.

