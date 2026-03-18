Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, İzmir Adliyesini ziyaret etti

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, İzmir Adliyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Tuncay, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan tarafından karşılandı.

Tuncay, adliye bünyesinde faaliyete alınan Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nu inceledi.

Adliyede yürütülen güçlendirme çalışmaları yapılan alanları da yerinde gözlemleyen Tuncay, tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin sonunda günün anısına Yeldan, Bakan Yardımcısı Tuncay'a plaket verdi.