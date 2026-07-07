Haberler

İSKİ'den Adalar'da Planlı Su Kesintisi: İlçenin Tamamına 10 Saat Süreyle Su Verilemeyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ, Adalar ilçesinde vana değişim çalışmaları nedeniyle bugün saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

( İSTANBUL ) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da Adalar ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kartal-Adalar denizaltı isale hattında vana değişim çalışmaları yapılacağını belirterek, çalışmalar nedeniyle ilçenin tamamında bugün saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Adalar ilçesinde uygulanacak su kesintisine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Adalar ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kartal-Adalar denizaltı isale hattında vana değişim çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, çalışmalar nedeniyle ilçenin tamamında bugün saat 22.00 ile yarın saat 08.00 arasında 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler

Tarihi görüşme başladı! Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu'da kardeş katliamı: 3 ölü

Ağabeyinin ekmek teknesinde katliam yaptı! Çok sayıda ölü
Kremlin: Ankara'daki NATO Zirvesi'ni yakından takip edeceğiz

Rusya'dan Ankara'da başlayan tarihi zirve için dikkat çeken yorum
Trump Ankara'ya indi, Özgür Özel'den Rusya ve Çin çıkışı geldi

Trump Ankara'dayken Özgür Özel'den dikkat çeken Rusya ve Çin mesajı
Adana'da minibüsün yaya geçidinde çarptığı kişi hayatını kaybetti

Daha 22 yaşındaydı! Genç kızın sonu kahretti
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 45. duruşması tamamlandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 45. duruşması tamamlandı
Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Acun Ilıcalı, Hull City'e imza attırdı

Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Acun Ilıcalı, Hull City'e imza attırdı
Fenerbahçe'ye Greenwood'dan kötü haber

Fenerlilerin korktuğu başına geldi