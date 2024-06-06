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AÇÜ Arhavi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nden 2023-2024 Mezuniyet Töreni

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Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Arhavi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni düzenledi. Törene, protokol üyeleri, öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Dereceye giren öğrencilere plaketleri ve mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Arhavi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Arhavi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törene, Kaymakam Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kibar, öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende, yapılan konuşmaların ardından derecele giren öğrencilere plaketleri ve mezuniyet belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Program, kep atma töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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