Acının dili yok! Küçük kızı enkazdan sağ çıkaran Macar görevli, gözyaşlarına boğuldu

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından birçok ülke gibi Macaristan'dan gelen ekipler de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Küçük bir kız çocuğunu enkazdan kurtaran Macaristan ekibinin lideri László Pavelcze, mucize anlarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek için birçok ülkeden arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye geldi. 60'tan fazla ülke ekip, ekipman ve maddi destek sağladı.

KÜÇÜK BİR KIZ ÇOCUĞUNU ENKAZDAN ÇIKARDILAR

Bu ülkelerden biri de Macaristan oldu. Türkiye'ye gelen ve arama kurtarma çalışmalarına katılan Macar ekip, enkaz altında kalan vatandaşların sağ olarak çıkarılmasına katkıda bulundu. Son olarak deprem bölgesinde Macar arama kurtarma ekipleri tarafından küçük bir kız çocuğu daha 10 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

Mucizevi olay sonrasında ekip lideri László Pavelcze, kendisine uzatılan mikrofona o anları anlattı. Macar görevli, küçük kızın kurtarıldığı anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Kısa bir süre sonra Macaristan Büyükelçisi de konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Viktor Mátis söz konusu olayla ilgili şöyle bir değerlendirmede bulundu: "Videonun dili önemli değil. Bir küçük kız 10 saat çalışma ardından kurtarıldı. Arkadaş en çevik kurtarmacılardan biri. 50'den fazla felaket gördü. 'Genelde duygulanmıyorsun' diyorlar. Haydi devam."