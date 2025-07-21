Acil Organ Nakli İçin Kalp Grefti İstanbul'dan İzmir'e Ulaştırıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla acil organ nakli bekleyen bir hasta için kalp grefti ulaştırıldığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), acil organ nakli bekleyen bir hasta için Hava Kuvvetleri'ne ait CN-235 tipi uçak ile İstanbul'dan İzmir'e kalp grefti ulaştırıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait CN-235 tipi uçağımız ile İzmir'de organ nakli bekleyen bir vatandaşımıza, İstanbul'dan kalp grefti ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel