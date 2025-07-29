Açık Havada Sinema Serisinde 'Spider-Man: Homecoming' Gösterimi

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Yapı Kredi bomontiada, 'TV+ ile Açık Havada Sinema' serisinde 5 Ağustos Salı günü 'Spider-Man: Homecoming' filmini izleyicilere sunacak. Biletler Biletix'ten temin edilebilir.

Yapı Kredi bomontiada'nın 2017'den bu yana düzenlediği "TV+ ile Açık Havada Sinema" serisi kapsamında "Spider-Man: Homecoming" filmi izleyicilerle buluşacak.

Film gösterimi, 5 Ağustos Salı günü 21.00'de yapılacak.

Film, genç Peter Parker'ın Iron Man'in rehberliğinde hem lise hayatı hem de kötü karakter Vulture ile mücadelesini mizahi ve samimi bir dille ele alıyor.

Etkinliğin sınırlı sayıdaki biletlerine Biletix'ten ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
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