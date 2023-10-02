Açık hava düğününde polislere saldırı: 4'ü kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi

KONYA'da, açık hava düğününde silah atıldığı ihbarına gidip uyarı yapan polis ekiplerine, taş ve şişelerle saldıran 4'ü kadın 9 kişi, adliyeye sevk edildi. Yaralı 4 polis memuru da hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

KONYA'da, açık hava düğününde silah atıldığı ihbarına gidip uyarı yapan polis ekiplerine, taş ve şişelerle saldıran 4'ü kadın 9 kişi, adliyeye sevk edildi. Yaralı 4 polis memuru da hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Emir Karaaslan Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yapılan düğünde, davetliler tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açtı. Silah seslerinden endişelenen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ile bekçiler sevk edildi. Düğün yerinde bulunanlara silah atılmaması konusunda uyarı yapan polislere, davetliler, taş ve cam şişelerle saldırdı. Olayda 4 polis memuru vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine, adrese sevk edilen takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle olaylar sonlandırıldı. Bu sırada yaşananları duyunca bölgeye gelen düğün sahibinin bir yakını ise hafif ticari aracını sokakta bekleyen polis ve bekçilerin bulunduğu kalabalığın üzerine sürdü. Polisler, havaya tabancayla uyarı atışı yapıp aracı durdurdu.

Aracın sürücüsü ile olaylara karıştığı belirlenen toplam 4'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 4 polis, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün, 'Görevli memura mukavemet ve yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.