İçişleri Bakanlığı'ndan, "Telefonla Arayan Kişi Ben Yeşil Dedi" Başlıklı Haberle İlgili Açıklama

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, gazeteci Saygı Öztürk'ü arayan kişinin açık cezaevinden olduğunu ve C.A. isimli hükümlünün geçmişte ağır suçlar işlediğini açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, "Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi" başlıklı haberle ilgili, "Aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C.A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, 'adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten' suç kaydı bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı, gazeteci Saygı Öztürk'ün, kendisini "Yeşil" olarak tanıtan birinin aradığına ilişkin haber üzerine açıklama yapıldı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, 11 Aralık 2025 tarihinde "Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi" başlıklı bir haber yayınlandığı, şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığının belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, "İlk arama 1 dakika 59 saniye sürmüştür. 2. arama 15 dakika sürmüştür. 3. arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür. Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C.A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, 'adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten' suç kaydı bulunmaktadır" denildi.

500

