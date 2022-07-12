Acıgöl'de bayram yoğunluğu Karapınar ilçesi yakınlarındaki Acıgöl'e kurban bayramıyla başlayan yerli ve yabancı turist akını sürüyor. Karapınar ilçesi yakınlarındaki Acıgöl'e kurban bayramıyla başlayan yerli ve yabancı turist akını sürüyor. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki göl, bayramın son günü de yoğun ziyaretçi aldı. Göle yakın il ve ilçelerden gelen çok sayıda ziyaretçi, sıcak havada gölün soğuk sularında önce yüzüp, ardından piknik yapıp, mangal yaktı. AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel turist Güncel Haberler

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