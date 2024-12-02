Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi

 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var

 Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı

Irak Cumhurbaşkanı'nın en yakınındaki isim İstanbul'da bıçaklandı
Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş

İstismar şüphelisi felaketin yaşandığı eve böyle gitmiş

Aç kalan kurt şehir merkezine indi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de kötü hava koşulları nedeniyle aç kalan bir kurt, 437 Nolu Sokak'ta mahalle sakinleri tarafından görüntülendi. Korkuya neden olan bu durum, yetkililere önlem alınması gerektiğini hatırlatıyor.

Aç kalan kurt şehir merkezine indi

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle aç kalan bir kurt şehir merkezine indi.

Olay, 437 Nolu Sokak'ta saat 02.00 sularında gerçekleşti. Mahalle sakinleri tarafından görüntülenen kurt, kendisine ıslık çalınmasına rağmen herhangi bir tepki vermeyerek bölgeden ayrılmadı. Bu durum, mahalle sakinleri arasında endişeye neden oldu.

Mahalle sakinleri, kurdun varlığı nedeniyle korktuklarını ve dışarı çıkamadıklarını ifade ettiler. Mahalle sakinleri, "Dağda yiyecek bulamayan kurt yerleşim alanlarına gelerek yiyecek arayışı içine giriyor. Merzan Mahallesi'nde her yıl kış aylarında kurt görmek mümkündür. Ancak kurt korkusundan gece dışarı çıkamıyoruz. Bu tür durumlarda, yetkililerin bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması önemlidir" şeklinde konuştular.

Aç kalan kurt şehir merkezine indi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - Güncel
img

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
img

Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı
img

Dikkatli izleyiciler kim olduğunu hemen fark etti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDoğrucu Çoban:

Mahallenin köpekleri nerede ? Yeni kanuna istinaden topladılar mı yoksa ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Devamsızlık affı geldi mi? Esenyurt'ta polisi vuran şahıs kim, adı ne, yakalandı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 2-3 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 2-3 Aralık Discord erişim engeli kalkacak mı? Esas Oğlan 4. bölüm full HD tek parça izle! Hatayspor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Kaan gitti mi? Fenerbahçe Gaziantep FK CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe Gaziantep FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hatayspor Beşiktaş 11'i! Beşiktaş'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Gaziantep FK hangi kanalda? Fenerbahçe Gaziantep maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Gaziantep 11'i! Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.