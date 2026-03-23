BAE'de imha edilen balistik füzeden düşen şarapnel parçasıyla 1 kişi yaralandı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de hava savunma sistemlerinin bir balistik füzeyi imha etmesi sonucu düşen şarapnel parçaları 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Abu Dabi Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin bir balistik füzeyi imha ettiği ve şarapnel parçalarının Eş-Şevamih bölgesine düştüğü kaydedildi.
Olayda Hindistan uyruklu 1 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı.
Kaynak: AA / Gülşen Topçu