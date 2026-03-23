BAE'de imha edilen balistik füzeden düşen şarapnel parçasıyla 1 kişi yaralandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edilmesi sırasında düşen şarapnel parçalarının 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

Abu Dabi Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin bir balistik füzeyi imha ettiği ve şarapnel parçalarının Eş-Şevamih bölgesine düştüğü kaydedildi.

Olayda Hindistan uyruklu 1 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı.