Haberler

BAE: Abu Dabi'de imha edilen balistik füzeden düşen şarapnel parçalarıyla 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi'de balistik füzelerin imhası sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle üçüncü kez yangın çıktığını duyurdu. Olayda 6 kişi yaralandı.

Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin balistik füzeyi başarıyla engellediği ancak müdahale sonrası düşen şarapnel parçalarının Abu Dabi Halife Ekonomik Bölgesi'nde (KEZAD) Hindistan uyruklu 5 kişinin yanı sıra Pakistan uyruklu bir kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, düşen şarapnel parçaları nedeniyle KEZAD yakınlarında üçüncü bir noktada yangın çıktığı ifade edilirken, çıkan yangınların hepsinin kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

BAE Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, İran'dan balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini ve hava savunma sisteminin saldırıları önlemeye çalıştığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Esat Fırat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

