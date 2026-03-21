Batı Trakya Türkleri'nden 21 Mart Irk Ayrımıyla Mücadele Günü dolayısıyla yazılı açıklama

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Batı Trakya Türk toplumunun Yunanistan'daki ayrımcı uygulamalara maruz kaldığını ve etnik kimliğinin tanınmadığını belirtti.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Yunanistan'da Batı Trakya Türk toplumunun da uzun yıllardır ayrımcı uygulamalara maruz kaldığı belirtilerek, toplumun siyaset ve medyada ötekileştirilip hedef gösterildiği kaydedildi.

Dünya genelinde ırkçılık ve ayrımcılığın artarak devam ettiği ifade edilen açıklamada, özellikle Avrupa'da aşırı sağ ve popülist söylemlerin güç kazandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Batı Trakya Türkleri'nin etnik kimliğinin devlet tarafından tanınmadığı ve "Türk" isimli derneklerin kurulmasına izin verilmediği vurgulanarak, Yunanistan'a bu politikaya son verme ve azınlıkla doğrudan diyalog kurma çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler'in, 21 Mart'ı, 1966 yılında Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü ilan ettiğine dikkat çekilen açıklamada, 2026 yılı temasının ise "Siyasi iradeyi harekete geçirmek" olduğu anımsatıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in mesajında da ırkçılığın küresel bir sorun olmaya devam ettiğinin vurgulandığı ve tüm kesimlere eşitlik ile insan hakları için ortak mücadele çağrısı yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
