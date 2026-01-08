Hatay'da başından vurulan genç kızı, ablası yaralamış
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 17 yaşındaki E.M. isimli kız kardeşi tabancayla vurarak ağır yaralayan E.M. ile ona silah temin eden 3 kişi tutuklandı. Abla E.M. hastaneye yatırıldı.
ABLASI RUH SAĞLIĞI HASTENESİNE KALDIRILDI, 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kız kardeşi E.M.'yi (17) tabancayla vurarak ağır yaralayan E.M. (19) ile ona silah temin eden S.Y., D.S. ve M.Ç., hakim karşısına çıktı. Abla E.M.'nin Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar veren mahkeme, S.Y., D.S. ve M.Ç.'yi tutukladı.
