Hatay'da başından vurulan genç kızı, ablası yaralamış

ABLASI RUH SAĞLIĞI HASTENESİNE KALDIRILDI, 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kız kardeşi E.M.'yi (17) tabancayla vurarak ağır yaralayan E.M. (19) ile ona silah temin eden S.Y., D.S. ve M.Ç., hakim karşısına çıktı. Abla E.M.'nin Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar veren mahkeme, S.Y., D.S. ve M.Ç.'yi tutukladı.