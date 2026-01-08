Haberler

Hatay'da başından vurulan genç kızı, ablası yaralamış

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 17 yaşındaki E.M. isimli kız kardeşi tabancayla vurarak ağır yaralayan E.M. ile ona silah temin eden 3 kişi tutuklandı. Abla E.M. hastaneye yatırıldı.

ABLASI RUH SAĞLIĞI HASTENESİNE KALDIRILDI, 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kız kardeşi E.M.'yi (17) tabancayla vurarak ağır yaralayan E.M. (19) ile ona silah temin eden S.Y., D.S. ve M.Ç., hakim karşısına çıktı. Abla E.M.'nin Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar veren mahkeme, S.Y., D.S. ve M.Ç.'yi tutukladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
