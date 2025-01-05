Abhazya'da yangın faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın Gali ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kardeşin hayatını kaybettiği bildirildi.

5 KARDEŞ YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Gürcistan'ın Samegrelo-Zemo Svaneti Bölgesi Valisi Davit Verava yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın Gali ilçesine bağlı Saberio köyünde bir evde yangın çıktığını belirtti. Verava, Tiflis hükümetinin kontrol ettiği Zugdidi bölgesinden Saberio köyüne aileleriyle misafir olarak giden 5 çocuğun, çıkan yangında hayatlarını kaybettiklerini kaydetti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili de yangında hayatlarını kaybeden çocuklar için sosyal medya hesaplarından taziye mesajlarını paylaştı.

ABHAZYA VE GÜNEY OSETYA SORUNU

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı. Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Moskova ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası İsviçre taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenmişti.