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Abdullah Zeydan Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

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DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan, mazbatasını aldı.

Beraberindeki partililerle Van Adalet Sarayı'na giden Zeydan'a İl Seçim Kurulu tarafından mazbatası verildi.

Adliye çıkışında açıklama yapan Zeydan, seçim sonuçlarının hayırlı hizmetler üretmeye vesile olmasını diledi.

Vanlılara teşekkür eden Zeydan, "Sorumluluklarımız var. Halkımıza layık hizmetler üretme zamanıdır." dedi.

Zeydan, "Bugünden itibaren, belediye meclisimiz, kentimizin bütün dinamikleri, sivil toplum kuruluşlarıyla kentimizin bütün sorunlarına bir an önce çözüm bulma ve halkımıza hak ettiği hizmetleri sunabilmek için çalışacağız. Bütün yurttaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Güncel

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