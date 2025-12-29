Haberler

Yarın Terör Örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Süreç ve Suriye Demokratik Güçleri Hakkında Değerlendirme Yapacağı Yeni Yıl Mesajı Paylaşılacak

Güncelleme:
Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, yarın yeni yıl mesajında Kürt sorununa dair süreç ve Suriye Demokratik Güçleri hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Haber : Berfin BAYIR

(ANKARA) - Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun çözümüne ilişkin yürütülen süreç ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) hakkında değerlendirme yaptığı yeni yıl mesajı yarın paylaşılacak.

ANKA Haber Ajansı'nın DEM Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan 'ın yarın yeni yıl mesajı kamuoyuyla paylaşılacak. Öcalan'ın mesajda, 1 Ekim 2024 ile başlayan ve bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden Kürt sorununun çözümüne ilişkin süreç ile ilgili değerlendirme yapacağı kaydedildi.

Mesajda, Öcalan'ın Suriye'deki gelişmeler ve SDG hakkında da görüşlerini ifade etmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
