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Abdullah Gül, Yaşar Yakış'ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı

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11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayınladı. Gül, Yakış'ın Türk-Arap ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

(ANKARA)- 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayınladı.

Abdullah Gül, yayınladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Eski Dışişleri Bakanımız ve emekli Büyükelçi Yaşar Yakış'ın vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladım. 58. hükümeti kurduğum dönemde kabinemde Dışişleri  Bakanlığı görevini üstlenmiş olan Yaşar Bey'in, AK Parti'nin kuruluş çalışmalarında ve ilk döneminde bizlere önemli katkıları olmuştur. Engin bilgisi ve mesleki tecrübesi ile görev yaptığı Riyad ve Kahire gibi merkezlerdeki gayretleriyle Türk-Arap ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Çalışmalarını her zaman takdir ettiğim Yaşar Yakış'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve uzun yıllar hizmet ettiği Dışişleri camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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