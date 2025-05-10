Abdullah Gül Üniversitesinde Sağlık ve Biyoteknoloji Kongresi Düzenlendi

Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ) "Sağlık ve Biyoteknoloji Kongresi" düzenlendi.

AGÜ UniBiotech Öğrenci Kulübü ile Medikorya Biyomedikal Oryantasyon Derneği tarafından Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Gökmen Çiçek, böyle bir organizasyon hazırladıkları için öğrencileri tebrik etti.

Şehirdeki üniversitelerle gurur duyduklarını ifade eden Çiçek, Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesinin yaptıkları bilimsel çalışmalarla başarı hikayeleri yazdıklarını kaydetti.

AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ise kongrede ortaya çıkacak bilimsel çalışmaların bilime yeni katkılar sunacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Kayseri'nin yanı sıra yurt dışı ve şehir dışından gelen alanında uzman öğretim üyeleri çeşitli konu başlıklarında sunumlar yaptı.