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Abdullah Gül Üniversitesi YÖKAK'tan akreditasyon aldı

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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 'Kurumsal Akreditasyon Programı' kapsamında akreditasyon almaya hak kazandı. Belge, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından AGÜ'de düzenlenen törenle Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'a verildi.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında akreditasyon almaya hak kazandı.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, belge, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından AGÜ'de düzenlenen törenle Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'a verildi.

Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Rektör Yılmaz, YÖKAK'ın kurulduğu günden bugüne Türkiye'deki yükseköğretim sisteminin belli bir noktaya gelmesine büyük katkısı olduğunu belirtti.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Evren Mutlugün de AGÜ'nün araştırma faaliyetleri ile performans analizini içeren sunum yaptı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kocabıçak ise yükseköğretimde kalite güvence sistemleri ve akreditasyonların önemini sunumla anlattı.

Yükseköğretimi etkileyen süreçler, Kalite Kurulunun çalışma alanları ve değerlendirme yöntemleriyle ilgili bilgiler veren Kocabıçak, Türkiye'de akreditasyon süreçlerine ilişkin güncel verileri paylaşarak akreditasyon almanın kurumlara sağladığı faydalara da değindi.

Kaynak: AA / Güncel

Cengiz Yılmaz Rektör Eğitim Güncel Haberler

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