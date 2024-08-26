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Abdullah Gül, Halasının Cenaze Törenine Katıldı

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de halasının cenaze törenine katıldı. Kayseri'de vefat eden Hamidiye Tekelioğlu için cenaze namazı kılındı ve defnedildi. Törene birçok önemli isim ve vatandaşlar katıldı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, memleketi Kayseri'de halasının cenaze törenine katıldı.

Kayseri'de rahatsızlığı nedeniyle 97 yaşında vefat eden Hamidiye Tekelioğlu için ikindi namazına müteakip Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Tekelioğlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Kayseri Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Abdullah Gül'ün yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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