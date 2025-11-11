Haberler

Abdullah Gül'den Uçak Kazası Taziye Mesajı

Güncelleme:
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken düşen C130 nakliye uçağı nedeniyle hayatını kaybeden askeri personel için başsağlığı diledi.

(ANKARA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Bugünkü elim uçak kazası hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden askeri personelimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve TSK'ye başsağlığı dilerim." dedi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C130 nakliye uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesine ilişkin yazılı açıklama yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül şunları kaydetti:

"Bugünkü elim uçak kazası hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden askeri personelimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve TSK'ye başsağlığı dilerim."

