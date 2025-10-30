Haberler

Abdullah Gül'den Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü İçin Destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'ne layık görülmesini memnuniyetle karşıladı ve Guterres'in Filistin'deki tutumunu övdü.

(ANKARA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'ne layık görülmesini büyük memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'ne layık görülmesini büyük memnuniyetle karşıladım. Guterres'in, Filistin'de yaşananlar karşısındaki dürüst ve cesur tutumu dolayısıyla bu ödülü hakettiğini düşünüyorum ve kararı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bomba iddia! Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova'da yakalandı

Serdar Öktem cinayetinin kilit ismi, o ülkede yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

Tartışmalı karar onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
Camide katlettiği adamın eşine vahşeti tüyler ürperten sözle anlatmış

Camide katlettiği adamın eşine vahşeti tüyler ürperten sözle anlatmış
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde izdiham: 23 öğrenci yaralandı

Küçücük çocuklar, okul çıkışı kabusu yaşadı! Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.