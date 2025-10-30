Abdullah Gül'den Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü İçin Destek

(ANKARA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'ne layık görülmesini büyük memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'ne layık görülmesini büyük memnuniyetle karşıladım. Guterres'in, Filistin'de yaşananlar karşısındaki dürüst ve cesur tutumu dolayısıyla bu ödülü hakettiğini düşünüyorum ve kararı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.