"Çatlı" filmi 20 Mart 2026'da vizyona girecek

Susurluk'ta 1996'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın yaşam öyküsünü beyaz perdeye yansıtan "Çatlı", 20 Mart 2026'da vizyona girecek.

Deniz Enyüksek'in yönettiği ve gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanan filmde, Abdullah Çatlı'ya benzerliği ile dikkati çeken eski milli futbolcu ve teknik direktör Vedat İnceefe başrolde yer alıyor.

Filmin yapımcılığını Safe Media üstlenirken, kreatif yönetmen ve proje sorumluluğunu Onur Tan, proje danışmanlığını Ömer Faruk Sorak, senaryosunu ise Onur Tan ile Nevzat Erkul kaleme aldı.

Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve psikolojik belleğinde iz bırakan olayları beyazperdeye taşıyacak yapım, Çatlı'nın 1980 darbesi sonrası yurt dışına çıkışını ve Avrupa'daki yıllarını odağına alıyor.

Şiva Behrouzfar'ın Meral Çatlı'yı canlandırdığı yapımda, Eren Vurdem, Ömer Kurt, Engin Benli, Erdal Küçükkömürcü, Turgay Tanülkü ve Nizam Namidar rol aldı.

Abdullah Çatlı'nın kızları Selcen Çatlı ile Doç. Dr. Gökçen Çatlı'nın danışman olarak katkı sağladığı filmin çekimleri Macaristan'ın ardından İstanbul'da devam ediyor.???????