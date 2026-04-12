Uraloğlu'ndan Netanyahu'ya Tepki

(ANKARA) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gazze'de yaşanan zulmün baş aktörlerinden biri olan Netanyahu, içine düştüğü siyasi sıkışmışlığın etkisiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya yeltenmektedir. Dünya kamuoyunun vicdanında hükmünü çoktan vermiş olduğu bu zihniyetin; ne meşruiyeti ne de insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmıştır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşanan zulmün baş aktörlerinden biri olan Netanyahu, içine düştüğü siyasi sıkışmışlığın etkisiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya yeltenmektedir. Dünya kamuoyunun vicdanında hükmünü çoktan vermiş olduğu bu zihniyetin; ne meşruiyeti ne de insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmıştır."

Gerçeği örtbas etmek için gerilimi büyütenler bilmelidir ki; hakikat er ya da geç ortaya çıkar, adalet mutlaka yerini bulur. Türkiye,  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; haksızlığın karşısında, mazlumların yanında durmayı sürdürecek ve daha huzurlu, daha adil bir dünya için kararlılıkla yoluna devam edecektir."

Kaynak: ANKA
