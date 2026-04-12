Uraloğlu'ndan Netanyahu'ya Tepki

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşanan zulmün baş aktörlerinden biri olan Netanyahu, içine düştüğü siyasi sıkışmışlığın etkisiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya yeltenmektedir. Dünya kamuoyunun vicdanında hükmünü çoktan vermiş olduğu bu zihniyetin; ne meşruiyeti ne de insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmıştır."

Gerçeği örtbas etmek için gerilimi büyütenler bilmelidir ki; hakikat er ya da geç ortaya çıkar, adalet mutlaka yerini bulur. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; haksızlığın karşısında, mazlumların yanında durmayı sürdürecek ve daha huzurlu, daha adil bir dünya için kararlılıkla yoluna devam edecektir."

Kaynak: ANKA