ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı David Souter Hayatını Kaybetti

1990-2009 yılları arasında ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı olarak görev yapan David Souter, 85 yaşında öldü.

Yüksek Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, Souter'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts, 85 yaşında hayatını kaybeden Souter'le ilgili açıklamasında, "Yargıç David Souter, yaklaşık 20 yıl boyunca mahkememize harika şekilde hizmet etti ve ömür boyu süren kamu hizmetlerine sıra dışı bir bilgelik ve nezaket getirdi." ifadelerini kullandı.

1990 yılında dönemin Cumhuriyetçi ABD Başkanı George H.W. Bush tarafından atanan ancak görevi boyunca genel olarak liberal yargıçlarla uyumlu çalışan Souter, 2009 yılında emekli olmuştu.