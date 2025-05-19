ABD Yüksek Mahkemesi, Venezuelalıların Geçici Koruma Statüsü ile İlgili Kararını Açıkladı

ABD Yüksek Mahkemesi, Venezuelalıların Geçici Koruma Statüsü ile İlgili Kararını Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin Venezüellilere verilen Geçici Koruma Statüsü'nün kaldırılması yönündeki talebine onay verdi. Karar, ülkedeki yaklaşık 350 bin Venezuelalıyı etkileyebilir.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin, ülkede yaşayan yaklaşık 350 bin Venezuelalının Geçici Koruma Statüsü altında bulunan yasal korumalarının kaldırılması yönündeki başvurusuna yeşil ışık yaktı.

Trump yönetiminin talebi üzerine Yüksek Mahkeme, bugün konuyla ilgili görüşünü açıkladı.

Yüksek Mahkeme, eski Başkan Joe Biden yönetimi tarafından, Mart 2021'de ABD'de bulunan yaklaşık 350 bin Venezuelalıya ülkelerindeki savaş ve istikrarsızlık nedeniyle tanınan geçici korunma haklarının kaldırılabileceği yönünde karar verdi.

Karara sadece Yargıç Ketanji Brown Jackson karşı yönde görüş belirtti.

Şubat ayında İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Biden yönetimi tarafından sağlanan söz konusu geçici korunma hakkını geri almaya çalışmış ancak San Francisco'daki California Kuzey Bölge Mahkemesi yargıcı, bu iptal girişimini kısmen ırksal düşmanlığa dayandığı endişeleri gerekçesiyle engellemişti.

Trump yönetimi de buna itiraz ederek federal yargıcın kararını Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

ABD'deki söz konusu federal Geçici Koruma Statüsü, doğal afet, savaş veya iç karışıklık nedeniyle memleketlerine geri dönüşü güvenli olmadığı düşünülen kişilerin, geçici süre ile ABD'de yaşamalarına ve yasal olarak çalışmalarına olanak sağlıyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye'ye boykot başlatan ülke süreçten epey zararlı çıkacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duyanlar akıl sır erdiremedi! Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı

Duyanlar akıl sır erdiremedi! Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından akaryakıt zammı gündemde

Gözler pompada! Fiyatlar her an değişebilir
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü

Trump son anda programı değiştirdi, önce Zelenski ile görüştü
Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı! Sarı-kırmızılılardan açıklama

Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de güpegündüz silahlı saldırıya uğradı
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok

Fenerbahçe yöneticisi söyledi diyerek o isimleri bombaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.