ABD Yüksek Mahkemesi Eş Cinsel Evlilikleri İptal Talebini Reddetti

Güncelleme:
ABD Yüksek Mahkemesi, eş cinsel evlilikleri yasallaştıran 2015 tarihli Obergefell v. Hodges kararının iptali istemini reddetti. Karar, eş cinsel çiftlere evlilik belgesi vermeyen Kim Davis'in başvurusunun ardından geldi.

ABD'de Yüksek Mahkeme, eş cinsel evlilikleri tüm eyaletlerde yasallaştıran 2015'teki kararın iptali istemiyle yapılan başvuruyu kabul etmedi.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Kentucky eyaletinde bir dönem bölge katipliği yapan Kim Davis, eş cinsel çiftlere evlilik belgesi vermediği için çarptırıldığı tazminat cezasının bozulması istemiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Yüksek Mahkeme, eş cinsel evliliklere ülkenin tüm eyaletlerinde yasal statü getiren "Obergefell v. Hodges" kararının iptali istemini de içeren başvuruyu değerlendirmeye almadı.

Başvurunun neden reddedildiğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Kim Davis, Yüksek Mahkeme'nin ilgili kararının 2015'te yürürlüğe girmesinden itibaren eş cinsel çiftlere evlilik belgesi vermeyi dini inanışları nedeniyle reddetmişti.

Davis'in 2023'te bu çiftlerden birine 360 bin dolar tazminat ödemesine karar verilmişti.

Tazminat kararını Anayasa'da korunan dini inanç özgürlükleri ihlal edildiği gerekçesiyle bir üst mahkemede temyize götüren Davis, burada da sonuç alamayınca Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

