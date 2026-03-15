Haberler

ABD medyası, İsrail'in füze savunma mühimmatlarının "kritik derecede azaldığını" iddia etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD medyası, İsrail'in İran'la çatışmanın artmasıyla birlikte füze savunma sistemlerinin kritik derecede azaldığını öne sürdü. Yetkililer, İsrail'in mevcut savaş için az miktarda füzeyle girdiğini ve uzun menzilli savunma sistemlerinin zorlandığını belirtti.

ABD medyası, Washington'dan bazı yetkililerin, İsrail'in, İran'la çatışmanın şiddetlenmesiyle birlikte füze savunma sistemlerinin kritik derecede azaldığını ileri sürdü.

Amerikan haber kuruluşu Semafor, ABD'li yetkililerin, İsrail'in bu hafta ABD'ye İran'la çatışmanın şiddetlenmesi üzerine, "balistik füze savunma sistemlerinin kritik derecede azaldığı yönünde" bilgilendirmede bulunduğu iddiasına yer verdi.

Haber kuruluşuna açıklamada bulunan yetkililer, İsrail'in geçen yaz İran'la yaşanan çatışmalarda kullanılan füzelerden "zaten az miktarda stokla mevcut savaşa girdiğini", uzun menzilli savunma sistemlerinin İran'ın saldırıları altında "zorlandığını" söyledi.

Bir ABD yetkilisi, İsrail'in düşük kapasitesinin farkında olduklarını belirterek, "Bu beklediğimiz ve öngördüğümüz bir şeydi" dedi ve ABD'nin kendi füze önleme sistemleri konusunda benzer bir sıkıntı yaşamadığını vurguladı.

"Bölgedeki üslerimizi, personelimiz ve çıkarlarımızı korumak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz" diyen yetkili, İsrail'in bu eksikliği gidermek için "çözümler ürettiğini" ekledi."

Haber sitesinde, "ABD'nin kendi füze savunma sistemlerinden herhangi birini İsrail'e satmayı veya paylaşmayı isteyip istemeyeceği de belirsiz; bu durum da iç tedarik üzerinde baskı oluşturacaktır. ABD, geçmişte İsrail'e sağladığı askeri yardımlara füze savunma sistemlerini de dahil etmişti." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca haberde, Haziran 2025'te, ABD'nin İran ile 12 gün süren savaş sırasında 150'den fazla THAAD füze savunma sistemi kullandığı, bunun da o zamanki ABD envanterinin yaklaşık dörtte birine denk geldiği bilgilerine yer verildi.

ABD'li yetkililerin açıklamaları, İran'la daha uzun süren askeri çatışmanın füze önleme sistemlerinin tükenmesine yol açacağı ve ABD'yi dezavantajlı bir duruma düşüreceği yönündeki daha geniş endişelerin ortasında geldi.

Başkan Donald Trump, bu ayın başlarında, ABD'nin "neredeyse sınırsız" bir mühimmat stokuna sahip olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
