Haberler

KKTC'li Bakan Arıklı'dan ABD'li yetkililerin Ercan Havalimanı'nı incelemesine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ABD'li yetkililerin Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirdiği inceleme hakkında bilgi verdi. İnceleme, havalimanının teknik durumu ve tahliye uçaklarının kullanımıyla ilgili yapılmakta.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ABD'li yetkililerin Ercan Havalimanı'nı incelemesine ilişkin, "Bu durum, Amerikan Elçiliği'nde her konsolos değişiminde yeni konsolosun yaptığı ilk işlerden birisidir." ifadesini kullandı.

Arıklı, ABD'li yetkililerin Ercan Havalimanı'nı incelemesine ilişkin sosyal medya uygulaması Facebook'taki hesabından açıklama yaptı.

KKTC Ulaştırma Bakanı, "Bugün bir internet gazetesinde, Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA'in, Ercan'da inceleme yaptığı haberi yapıldı. Ardından spekülatif haberler, birbiri ardına yağmaya başladı. Olay şu: Kıbrıs'taki Amerikan Elçiliği ve Kuzey Kıbrıs'taki Amerikan Ofisi, periyodik zamanlarda Dışişlerimizden izin alarak, Ulaştırma Bakanlığına başvurur. Biz de Sivil Havacılık Dairesine gereken onayı veririz. Amerikan Konsolosluk yetkilileri de gelip Ercan'ın son durumunu incelerler." bilgisini verdi.

İnceleme amacının kritik zamanlarda Ercan Havalimanı'nın teknik olarak kullanılıp kullanılamayacağını ve hangi tip tahliye uçaklarının burayı kullanabileceğini tespit etmek olduğunu aktaran Arıklı, "Bu durum, Amerikan Elçiliği'nde her konsolos değişiminde yeni konsolosun yaptığı ilk işlerden birisidir. Gelen ekip, Ercan'ı inceledikten sonra Sivil Havacılık yetkililerimize takdir ve tebriklerini iletmişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza

Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
İstanbul'un göbeğinde soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu

Filmleri aratmayan soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu
Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze töreni programı belli oldu

Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze töreni programı belli oldu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'da

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'de! İşte masadaki başlıklar
Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza

Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eşiniz mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane

''14 Şubat'ta Fener derbisi mi, eşiniz mi?'' sorusuna cevabı bomba
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı

Domatesleri topladığı kasaya yazdırdığına hayret edeceksiniz