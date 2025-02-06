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Trump'ın koltuğa oturur oturmaz imzaladığı kararname iptal edildi

Trump'ın koltuğa oturur oturmaz imzaladığı kararname iptal edildi
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ABD'de Maryland eyaletinde bir yargıç, Başkan Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkı elde edilmesini engelleyen kararnamesine karşı ülke çapında ihtiyati tedbir kararı aldı.

ABD'nin Maryland eyaletinde Bölge Yargıcı Deborah Boardman, doğumla vatandaşlık hakkının verilmemesi halinde bebekleri kimliksiz kalacak 5 hamile kadının şikayetlerini mahkemede dinledi.

TRUMP'IN KARARNAMESİNİ DURDURDU

Mahkeme sonucunda Boardman, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan ve göçmen ailelerin ABD'de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesi uygulamasını durduran kararnamenin anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Vatandaşlık hakkının verilmemesinin telafisi olmayan büyük zararlara yol açacağını aktaran Boardman, bu kapsamda ülke çapında ihtiyati tedbir kararı aldı. Trump'ın doğuştan vatandaşlığı sona erdirme kararını engelleyen Boardman, kararnamenin 125 yıllık Yüksek Mahkeme içtihadıyla çeliştiğini bildirdi.

Trump'ın koltuğa oturur oturmaz imzaladığı kararname iptal edildi

BİDEN TARAFINDAN ATANMIŞTI

Maryland eyalet yargıcı Deborah Boardman, Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanmıştı. Trump yönetiminin kararı temyiz mahkemesine götürmesi ve ardından son karar için konunun Yüksek Mahkeme'ye taşınması bekleniyor.

TRUMP KOLTUĞA OTURUR OTURMAZ İMZALAMIŞTI

ABD'de her yıl yaklaşık 150 bin çocuk, ülke sınırları içinde doğduğu için ABD vatandaş olma hakkını elde ediyor. Trump, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak'ta, ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran kararnameyi imzalamıştı. Kararnameye karşı 18 Demokrat eyalet savcısı dava açmıştı. Diğer eyaletlerde de yargıçların benzer ihtiyati tedbir kararı alabileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMete Doğaner:

adamlarda demokrasi var başkanın imzaladığını gecersiz ilan edebiliyor herhangi bir mahkeme reisi. bizde öyle bir hakim akşamına kasabaya atanır

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