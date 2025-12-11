Haberler

ABD'de federal yargıç, El Salvadorlu göçmen Garcia'nın derhal salıverilmesine hükmetti

Güncelleme:
Federal yargıç, El Salvador'a sınır dışı edildikten sonra yeniden ABD'ye getirilen Kilmar Abrego Garcia'nın gözaltı merkezinden serbest bırakılması yönünde karar verdi. İç Güvenlik Bakanlığı ise karara itiraz edeceğini duyurdu.

ABD'de federal yargıç, idari hata sonucu El Salvador'a sınır dışı edildikten sonra yeniden ülkeye getirilen El Salvadorlu göçmen Kilmar Abrego Garcia'nın tutulduğu gözaltı merkezinden derhal serbest bırakılmasına karar verdi.

ABD Bölge Yargıcı Paula Xinis, Donald Trump yönetiminin ülkedeki göçmenlere yönelik sıkılaştırdığı politikalarına ilişkin önemli bir karara imza attı.

Yargıç Xinis, daha önce idari hata sonucu El Salvador'a gönderilen ve ardından yeniden ABD'ye getirilerek Pennsylvania'daki göçmen gözaltı merkezinde tutulan Garcia lehine karar verdi.

Yargıç, kararında "Abrego Garcia, El Salvador'da haksız olarak gözaltında tutulduktan sonra yine yasal yetki olmaksızın yeniden gözaltına alındı. Bu nedenle mahkeme, Abrego Garcia'nın gözaltından derhal serbest bırakılması talebini kabul etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Federal yargıcın kararına itiraz eden ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise konuyu üst mahkemeye taşıyacağını ifade ederek, "Bu kararın geçerli bir hukuki dayanağı yoktur ve biz, mahkemelerde bu karara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Garcia'nın sınır dışı edilmesi

Kilmar Armando Abrego Garcia, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 15 Mart'ta El Salvador'daki CECOT Hapishanesi'ne gönderilmişti.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında Garcia'nın "idari hata" nedeniyle sınır dışı edildiği belirtilmiş, Maryland'de federal yargıç Paula Xinis de 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

Trump yönetimince haziranda El Salvador'dan geri getirilen Garcia, Tennessee'nin Nashville kentindeki Federal Bölge Mahkemesinde açılan davada düzensiz göçmenleri ülkeye kaçak yollarla sokmakla suçlanmış ve bu süreçte gözaltında tutulmuştu.

ABD'de yargıç, daha sonra Garcia'nın 22 Ağustos'ta serbest bırakılmasına karar vermiş ancak ICE yetkilileri, Uganda'ya sınır dışı edilebileceğini belirterek 25 Ağustos'ta Garcia'yı tekrar gözaltına almıştı.

Avukatlarının acil başvurusu üzerine Yargıç Xinis, Garcia'nın Uganda'ya sınır dışı edilme ihtimaline karşı geçici olarak ülkede kalması yönünde karar vermişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
