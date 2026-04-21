ABD, Hint-Pasifik'te "devletsiz ve yaptırım uygulanan" M/T Tifani gemisine baskın düzenledi

ABD Savunma Bakanlığı, Hint-Pasifik bölgesinde yaptırım uygulanan M/T Tifani gemisine müdahale etti. Olay, ABD'nin İran'a uyguladığı ablukanın sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) dün gece Hint-Pasifik bölgesinde "devletsiz ve yaptırım uygulanan" bir gemiye baskın düzenlediğini bildirdi.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "devletsiz ve yaptırım uygulanan" M/T Tifani gemisine dün gece "bir olay yaşanmadan deniz müdahalesi ve gemiye çıkma operasyonu" yapıldığı kaydedildi.

Uluslararası suların "yaptırım uygulanan gemiler için bir sığınak olmadığı" belirtilen açıklamada, "Yasa dışı ağları bozmak ve İran'a maddi destek sağlayan, yaptırım uygulanan gemileri nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler engellemek için küresel denizcilik uygulama çabalarını sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Deniz trafiği takip platformu MarineTraffic kayıtlarına göre, söz konusu olay ABD Hint-Pasifik Komutanlığı sorumluluk alanında meydana geldi.

CNN televizyonunun haberinde olayın, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın devam ettiği bir dönemde gerçekleşmesinin dikkati çektiği aktarıldı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) internet sitesine göre "M/T Tifani" isimli gemi "İran petrolü taşıdığı" gerekçesiyle yaptırım altında bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Trump: Ateşkesi uzatmak istemiyorum, o kadar vaktimiz yok

Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan İran'a rest

Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti

Bir devir resmen kapandı! Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi iflas etti
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış

Katilin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu yüzüne kapatmış
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti

Bir devir resmen kapandı! Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi iflas etti
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Gaziantep'te bir çift, düğüne gelemeyecek olanlar için davetiyeye IBAN koydu

Düğün davetiyesindeki detay kullanıcıları ikiye böldü