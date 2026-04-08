ABD, Vietnam'da Devlet Başkanı seçilen To Lam'ı tebrik etti

ABD, Vietnam'da Devlet Başkanı seçilen To Lam ile Başbakan seçilen Le Minh Hung'u tebrik etti.

Abd Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Vietnam ile 30 yılı aşkın süredir gelişen dostluk, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayanan kapsamlı stratejik ortaklığa büyük önem verildiği belirtildi.

Açıklamada, Vietnam ile ekonomik refahın artırılması, halklar arası bağların güçlendirilmesi ve Hint-Pasifik bölgesinde barış ile istikrarın desteklenmesi konularında yürütülen yakın işbirliğinin takdir edildiği vurgulandı.

Devlet Başkanı seçilen To Lam ile Başbakan seçilen Le Minh Hung tebrik edilen açıklamada, her iki ülkeyi de daha güvenli, daha güçlü ve daha müreffeh hale getirmek için Lam ve Vietnam hükümeti ile yakın işbirliği içinde çalışmanın beklendiği aktarıldı.

2024'te parti lideri olmuştu

To Lam, Vietnam Komünist Partisinin (VKP) eski Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'un 2024'te hayatını kaybetmesinin ardından partinin lideri olmuştu.

VKP'nin ocakta düzenlediği 14. Ulusal Kongre'de partinin liderlik makamı olan genel sekreterliğe yeniden getirilen To Lam, Vietnam Ulusal Meclisinin dün yapılan oylamada da devlet başkanı seçilmişti.

68 yaşındaki Vietnamlı lider, 2026-2031 yıllarında bu iki görevi birlikte yürütecek.

Aynı oylamada Le Minh Hung, başbakan seçilmişti.