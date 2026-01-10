Haberler

ABD Karayipler'de bir petrol tankerine el koydu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela yönetimi ile işbirliği yaparak izinsiz ayrılan bir petrol tankerine Karayipler'de el koyduklarını açıkladı. Tanker, Venezuela'ya geri dönerek burada satılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela yönetimiyle koordinasyon halinde, "izinsiz" ayrıldığı belirtilen bir petrol tankerine Karayipler'de el koyduklarını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından, Venezuela kaynaklı yeni bir tankere daha el koyduklarını bildirdi.

Trump açıklamasında, "Bugün ABD, Venezuela'daki geçici yönetim ile koordineli olarak, bizim onayımız olmadan Venezuela'dan ayrılan bir petrol tankerine el koydu. Bu tanker şu anda Venezuela'ya geri dönüyor ve buradaki petrol, bu tür satışlar için yaptığımız büyük enerji anlaşması aracılığıyla satılacak." ifadelerini kullandı.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Olina" adlı tankere el koyduklarını duyurmuştu.

ABD, en son 7 Ocak'ta, biri Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Rusya tescilli petrol tankeri "Bella 1", diğeri de yine Karayipler bölgesinde olmak üzere 2 petrol tankerine el koyduğunu açıklamıştı.

Venezuela'ya yönelik yaptırımlar kapsamında ABD, "Olina" petrol tankeriyle birlikte beşinci gemiye el koymuş oldu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
