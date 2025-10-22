ABD ve Yeni Zelanda Savunma İşbirliğini Güçlendiriyor

ABD ve Yeni Zelanda, savunma alanındaki ortaklıklarını güçlendirmeye devam etmek için yakın işbirliğini sürdürmeye yönelik taahhütlerini yineledi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Pete Hegseth, dün Yeni Zelanda Savunma Bakanı Judith Collins'i Pentagon'da ağırladı.

İki bakan, güvenlik ortaklığının derinleştirilmesini ve Asya-Pasifik'te caydırıcılığı yeniden tesis etme çabalarının hızlandırılmasını görüştükleri toplantıda, savunma alanındaki ortaklıklarını güçlendirmeye devam etmek için yakın işbirliğini sürdürmeye yönelik taahhütlerini yineledi.

ABD'nin "Yeni Zelanda'nın son Savunma Kapasitesi Planı'na ve ABD ile çalışabilirliği güçlendirme çabalarına desteğini" ifade eden Hegseth, "Yeni Zelanda'nın ve bölgedeki diğer ABD müttefikleri ve ortaklarının, bölgesel savunma ve güvenliğe daha fazla katkı sağlamasının önemini" vurguladı.

Collins ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hegseth ile görüşmesinde, Hint-Pasifik'teki jeopolitik gerilimler de dahil olmak üzere savunma konularını ele aldıklarını aktardı.

Hegseth ile bölgesel konuları görüşmek için bir araya gelmenin "harika" olduğuna işaret eden Collins, "Bakan Hegseth ile daha önce Singapur'da bir araya gelmiştik ve bugün, dünyadaki çatışmalar ve ABD ile Yeni Zelanda'nın birlikte çalışma fırsatları hakkında önemli bir tartışma yapma fırsatı bulduk." ifadesini kullandı.